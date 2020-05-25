Последний звонок в режиме он-лайн провели в с.Байтерек

Общество

19:37 25 Мая 2020

Последний звонок — праздник для всех школьников, но, главные виновники торжества, конечно же, — выпускники. 25 мая напутственные слова они получают от педагогов и родителей, от тех, кто все эти годы находился рядом и помогал.

Несмотря на проведение в этом году торжественных линеек в онлайн-формате, в семье Толебаевых из села Байтерека Кызылжарского района решили не отходить от прежних традиций. Для своего сына — 9-классника супруги организовали настоящий школьный праздник дома: с музыкой, шариками, поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Гульжанат Толебаева, жительница с.Байтерек, Кызылжарский район:

— Очень не хотелось лишать ребенка праздника. Мы и сами понимаем, для него это очень важный и волнительный день. Школьный последний звонок ведь бывает раз в жизни. Поэтому мы с мужем решили устроить ему вот такой праздник. Постарались поднять настроение. И учителям, и школьникам сейчас очень не просто.

 

 

Анжелика Сычева

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