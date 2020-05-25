К.Аксакалов: Производим больше, чем потребляем, а в фаворитах остаются импортные продукты

ТОО «Иван Зенченко» — первый объект, где побывал аким области в рамках своей рабочей поездки. Сейчас компания строит новый молочный комплекс на 1600 голов в селе Ленинском Аккайынского района. Каркас помещений планируют собрать в течение месяца, после этого этапа работа пойдет быстрее.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район :

— Стоит уже на карантине в Венгрии 450 голов скота, мы завозим оттуда нетелей, 400 голов берем с Рублёвки, они сюда готовятся. Поэтому принимать скот пока там будем, как только здесь готовое становится помещение, сразу привозим скот сюда. 1:09 Здесь дойка будет карусель на 28 мест, оборудование приходит в конце июля.

Бизнес, который развивает сёла, создаёт новые рабочие места и экологически чистый продукт, под маркой «Сделано в Северном Казахстане». Сыр к этой категории в нашем регионе пока отнести нельзя. Исправить положение вещей, показать пример другим должны ответственные предприниматели.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году у нас в Саумалколе открывается линия по изготовлению сыра, в Новоишимке будет открыт небольшой цех.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— По сулугуни мы разговор ведём, по оборудованию уже заключены контракты. Сейчас из-за коронавируса заводы не могут пока до конца выполнить свои обязательства. Часть нужных аппаратов у нас есть.

Чуть лучше, чем с сыром в области дела обстоят с производством колбасных изделий. При спросе в 1700 тонн, предложению не хватает буквально 500. Эта цифра без учёта экспортного потенциала. Молодое товарищество «ЕМС Агро» стремится попасть на рынки других регионов, не забывая о собственном.

48 вкусных видов продукции, до конца года их станет в 2,5 раза больше. Производственных мощностей для этого более чем достаточно. Осталось привлечь внимание покупателей, которые, как выяснилось, североказахстанскую колбасу иногда просто не могут найти.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Соберем всех руководителей торговых сетей, крупные торговые сети прежде всего, потом магазины поменьше, вы сделаете хорошую презентацию своих колбас и попросим, чтобы они на видном месте ставили. Поскольку есть такая практика, что импортная колбаса оказывается на полках, где лучшее обозрение.

Такого быть не должно, как и бюрократических препятствий, с которыми товарищество столкнулось при строительстве второй очереди свинокомплекса. Проект не сложный, но завершить его подрядчик сможет не раньше июля 2021-го года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Правительство приняло изменение в проектирование и проверку строительства животноводческих комплексов. Не нужно государственную экспертизу проходить, там достаточно пройти частную экспертизу. Это быстрее.

В общем, 100 и одна справка не понадобятся, как и завозные крупы. Они на продуктовых полках вместе заграничной колбасой пока на первых позициях, рассказал глава региона на встрече с тайыншинскими аграриями. Результат их труда, умноженный на государственную поддержку, должен быть хорошо виден.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Горох и чечевицу потребности свои закрываем. По ячневой крупе и перловке тоже около 1,5 тысяч тонн при потребности. Сделали переработку сейчас своя крупа. И манка у нас 1300 тонн потребность области, мы ее тоже закрываем. Надо всё производить больше и напрямую на прилавок. Глава государства от нас требует того же.

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А время и мир требуют более разумных и экологичных способов употребления. Сейчас завод «BioOperations», как никогда, за последние три года близок к своей цели, через несколько месяцев здесь планируют приступить к производству «зеленого» бензина. Делать его будут с помощью французского оборудования.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Биоэтанол -это продукт будет востребованный. Наши заводы нефтеперерабатывающие перешли на производство автобензина Евро-5. В качестве добавок для топлива наш биоэтанол будет необходим. Все-таки это экология и безопасность.

Последнюю учтут при ремонте дома культуры в Келлеровке. Планируют, что здесь, после завершения всех работ, не от праздника до праздника, а каждый день, будет кипеть жизнь. Посетители самых разных возрастов найдут для себя занятие по душе.

Кстати, отличительной чертой всех подобных объектов станут вот такие эмблемы. От прежнего их видения в селах нужно отходить, отметил глава региона, как и от «заезженных» цветов фасадов зданий.

Правило, если строим физкультурно-оздоровительный центр, значит, он будет синий, уже порядком устарело. Вместе с некоторыми дорогами райцентра. На их благоустройство предусмотрели 170 млн тенге. Кроме того…

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы каждому району добавили еще по 35 млн, чтобы вы еще одну дорогу сделали в райцентре. 10 районов кроме Новоишимки, Саумалколя и кроме Бесколя, поскольку там мы максимально дорогу сделали и в прошлом и в этом будем делать.

Поддержит областная казна и ремонт дорог в селе Озерном. Подъезд к нему покрыт щебнем, внутри же работы очень много. Именно здесь расположилось одно из сакральных мест страны — алтарь «Звезда Казахстана».

Кажется, что время в нём замедляет свой ход, ты просто чувствуешь спокойствие и какую-то удивительную внутреннюю гармонию. Теперь к ним добавится и комфорт. Бывший детский сад станет паломническим центром. С большой просторной кухней, комнатами разных размеров и даже лифтом.

Войцех Матушевски, настоятель Национального святилища Марии — Царицы мира, с.Озёрное, Тайыншинский район:

— Я в этом уверен, что если бы была нормальная дорога, то потихоньку это место найдет своих людей, они сюда придут. Я думаю, что — это главное.

В год сюда приезжают до двух тысяч паломников.

Дарья Пышмынцева