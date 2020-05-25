Еще 6 случаев заболевания COVID-19 выявили в выходные дни в СКО

COVID-19: Казахстан

20:58 25 Мая 2020

Через пограничные пункты возвращаются вахтовики, курсируют по маршрутам следования и водители грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

На данный момент состояние у всех удовлетворительное, проявления клинических симптомов нет,- говорят врачи. Между тем на границе двух стран продолжается усиленный контроль. Все прибывающие и убывающие сдают анализы на Covid. Всего в регионе положительный тест на КВИ потдвердился у 46 человек. Это самый низкий показатель по стране.

 

 

Дарья Пышмынцева

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