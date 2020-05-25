Еще 6 случаев заболевания COVID-19 выявили в выходные дни в СКО

Через пограничные пункты возвращаются вахтовики, курсируют по маршрутам следования и водители грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

На данный момент состояние у всех удовлетворительное, проявления клинических симптомов нет,- говорят врачи. Между тем на границе двух стран продолжается усиленный контроль. Все прибывающие и убывающие сдают анализы на Covid. Всего в регионе положительный тест на КВИ потдвердился у 46 человек. Это самый низкий показатель по стране.

Дарья Пышмынцева