3 тысяч выпускников в СК 25 мая прощались со школой

Волнительный, долгожданный и незабываемый момент. Сегодня для выпускников школ области прозвучал последний звонок. Но без ярких букетов и пышных бантов. И праздничные линейки не в школах, а дома — в сети. Потому все педагоги и учащиеся сегодня-перед мониторами компьютеров.

Ровно в 10 часов утра с окончанием учебного года в режиме видеоконференции поздравляют друг друга учителя и студенты Назарбаев интеллектуальной школы. Для своих наставников эти слова благодарности

подготовили признательные ученики.

Выпускники НИШ, Петропавловск:

— Не хватит и слов, чтобы поблагодарить наших кураторов, которые всегда отдавались нам полностью, просто спасибо Вам. Вы покорили наши сердца, и мы, в свою очередь, постараемся не подвести Вас, с любовью ваши ребята.

Такое прощание со школой, конечно, отличается от предыдущих лет. Но, ситуация в стране и в мире диктует свои правила. Хотя, и этот формат не помеха для ребят, чтобы вспомнить школьные годы, услышать свой последний школьный звонок. Стены НИШ сегодня покидают 108 студентов.

Нургали Елшибеков, директор Назарбаев интеллектуальной школы:

— Линейку, конечно, непривычно так проводить, потому что последний звонок — это очень эмоциональный праздник, мы прощаемся с друг другом, поздравляем, но, к сожалению,ситуация такова, что мы не можем пригласить всех детей и поделиться с ними нашими чувствами.

Но выпускников ждет еще один важный и ответственный этап. Это сдача единого национального тестирования. Его пройдут те, кто хочет поступить в ВУЗ. С окончанием учебного года школьников поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и дал им напутствие.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:

— Я знаю на своем примере, как важно пробовать и не сдаваться. После окончания школы я не смог сразу поступить в университет на грант, такое случается и в этом нет ничего постыдного. Передо мной был выбор пойти учиться на платное отделение или же взять паузу на год для более тщательной подготовки и как результат, в следующем году я выиграл грант.

Если для выпускников это немного грустный праздник, то для остальных школьников повод для радости. Позади целый год учебы, а впереди 3 месяца, отдыха, развлечений и игр с друзьями. Последнего ребятам на дистанционке очень не хватало.

Роман Беев, учащийся 6 «А» класса СШ №2:

— Хотелось бы даже еще поучиться, чтобы встретиться со всеми, поговорить. Но все равно мы будем вместе гулять у них во дворе, у нас во дворе.

В этом году последний звонок прозвенел для трех тысяч двухсот девяноста шести североказахстанских выпускников.

Алена Хан