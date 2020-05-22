Жасылелевцы поддержали более 600 североказахстанцев в 2020г.

Жасыл ел — это большой проект, который позволил молодёжи внести свой вклад в озеленение, благоустройство и строительство, а ещё заработать в летний период. Это движение началось в 2005 году и по сей день доказывает свою эффективность.

Посадка деревьев, покраска лавочек, а также уборка улиц. Этим каждое лето занимаются добровольцы проекта «Жасыл ел«. Работу им дают в молодёжном ресурсном центре. Сюда вступают, неравнодушные к экологии, а также желающие подработать в летний период, молодые люди.

Арслан Карханов, координатор проекта «Жасыл ел« по СКО:

— По Северо-Казахстанской области выделено, в общем, 665 квот. На сегодняшний день более 85% квот занято.

С 15 мая по 15 июня продлится сезон. Отряды «Жасыл ел« уже работают в районах Шал Акына и Тайыншинском, а также городе Петропавловске. А с 1 июня к ним присоединятся в остальных районах, кроме Акжарского.

Причину этого координатор проекта не назвал. В проекте приняли участие 107 человек. Заработная плата у них чуть больше 35 тысяч тенге в месяц.

Арслан Карханов, координатор проекта «Жасыл ел« по СКО:

— У нас по городу есть 19 бойцов, ожидается увеличение. Потому что есть лесхозы, они также набирают их на работу. Зарплата там от 35 до 80 тысяч, это зависит от работодателя и объёма услуг.

Набор в отряды «Жасыл ел« проводился в онлайн-формате, заявки принимали с начала апреля. Отправить её мог любой желающий в возрасте от 16 до 28 лет.

Айгерим Муканова