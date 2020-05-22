Заслуженные награды получили работники культуры и искусства

Они дарят эмоции и просвещают. А ещё духовно обогащают каждого зрителя. В зале работники культуры и искусства. На их счету сотни выступлений, тысячи репетиций и любовь зрителей. И хоть их признание — это, главное, быть отмеченным руководством всё равно приятно.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— На самом деле, культура — это основа основ. Я твёрдо убеждён, если у нас сфера культуры будет недофинансирована, будет обделена вниманием, ничего хорошего не будет. Поэтому я буду стараться поддерживать вас, конечно, в пределах бюджета, который будут выделять. Но деньги — это лишь инструмент, зависит всё от вас, вашего творческого потенциала, развития и саморазвития.

Библиотекари, музыканты, актёры, режиссёры, гримёры и ещё десятки профессий. Всех и не перечислишь. Каждый из них ежедневно трудится над тем, чтобы внести свой вклад в общественное развитие. В этот день 16 особо отличившихся работников культуры получили почётные грамоты и благодарственные письма акима области.

Жаркын Жупархан — знаменитый айтыскер. Его «острые» фразы под аккомпанемент домбры каждый раз покоряют зрителей и оставляют соперника поверженным. Этому искусству он учит и подрастающее поколение. Благодаря таким педагогам в регионе всё больше парней и девушек увлекаются айтысом.

Жаркын Жупархан, руководитель отдела областного центра народного творчества:

— Культура каждой страны — это её зеркало. Поэтому моё главное пожелание, чтобы она развивалась, а казахстанцы каждый день духовно обогащались. От всей души поздравляю коллег, которые сегодня пожинают плоды своего труда.

В их числе сегодня актёр Даурен Тойбазаров. На сцене он 17 лет. Перевоплощаться приходилось во многих персонажей. Мимика и жесты, голос и, конечно же, сама актёрская игра. Приходится продумывать всё, чтобы зритель поверил. А достичь этого можно только многочасовыми репетициями.

Даурен Тойбазаров, актер казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:



— Бывает нелегко. Но без театра я не могу. Как и каждый актёр, думаю. После академии 17 лет назад меня направили в Петропавловск. Я тогда совсем молодой был. Сегодня все годы моей работы оценили и вручили нагрудный знак «Отличник культуры». Я очень рад получить такое звание.

Ну, и, конечно же, какое мероприятие без культурной программы. Тем более, когда чествуют работников этой сферы. Встреча завершилась праздничным концертом.

Айгерим Мукашева