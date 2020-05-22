В Петропавловске проверяют общественный транспорт на соблюдение санитарных норм

Правоохранительные органы

20:52 22 Мая 2020

Кроме прочего, специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг проверяют порядок их применения. Уже побывали в 11-ти маршрутках. По словам полицейских, к ответственности за несоблюдение правил безопасности никого не привлекли.

Пока идёт лишь разъяснительная работа. С начала года со стороны водителей автобусов на дорогах области стражи порядка выявили 455 нарушений Правил дорожного движения. В основном это использование за рулём телефона, и нарушение правил маневрирования.

Дулат Байтусов, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Была проведена совместная «отработка» с сотрудниками Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. При проверке обращали внимание на то, чтобы водители были в масках, также в автобусах должен находиться антисептик. После каждой поездки водитель на конечной остановке должен обрабатывать салон автобуса.

 

 

Айгерим Мукашева

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