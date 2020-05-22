В Петропавловске 20-летний шутник разбил автомобиль на парковке

Розыгрыши, шутки, пранки. Ради большого количества лайков и просмотров молодые люди сейчас готовы на всё. Соревнование у кого больше подписчиков, явление теперь обыденное. Чтобы обрести армию поклонников и миллионы просмотров в соцсетях

Они идут на безрассудные, и порой, шокирующие поступки. Это вирусное видео гуляет на просторах всемирной паутины, сделанное одним из популярных блогеров. Мужчина с огнемётом в руках пугает прохожих. Зрелище не для слабонервных.

Павел Моисеев, психолог:

— Если мы разберём психологию подростков, подросткового возраста -это коллективный индивидуальный протест. Это характерно психологической особенности данного возраста. Протест против устоя современного общества и того, что навязывают. Поэтому это хорошо ложится в протестную психологию каждого подростка. А эта информация востребована для этой категории лиц.

Поэтому и набирает просмотры. А на другом видео прославились уже наши петропавловские пранкеры. В аккаунте инстаграмм у них больше 50 тысяч подписчиков. 20-летний парень возле рынка «Алтын Арман» на парковке разбивает лобовое стекло иномарки. Так, автор ролика хотел произвести впечатление на окружающих…. Произвёл. Более того, провокационный контент заинтересовал полицейских.

Алибек Габдулллин, первый заместитель начальника УП г.Петропавловска:

— Нами возбуждено административное производство по мелкому хулиганству. В ходе разбирательств было выяснено, что авто принадлежит его другу. По ранней договоренности он разбил его стекло ради «Хайпа». Административным судом ему назначено наказание в виде ареста на 15 суток. Сейчас он находится в специальном учреждении. После того, как ему огласили решение суда он отснял видео и раскаялся в этом. Признал, что сделал неправильно.

Ранее пранкеры уже привлекались к административной ответственности. Дело было ещё зимой. Парни выложили в соцсети видео, где они весело катаются на ватрушках, которую привязали к автомобилю.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Отделались в итоге они штрафами. В погоне за «хайпом» порой молодёжь забывает о том, к каким последствиям приводят подобные выходки.

Абай Альжанов