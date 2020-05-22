В этому году в областном центре появятся 10 бесплатных парковок

Вот эту бесплатную автостоянку площадью 120 кв. метров в одном из дворов по улице Новая начали обустраивать чуть больше недели назад. Сейчас работы уже на стадии завершения.

Остался последний штрих — сделать разметку в соответствии с требованиями. И уже через несколько дней местные жители смогут оставлять здесь свои автомобили. Парковка способна вместить 60 машин.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На сегодняшний день планируется разгрузить дворы от автомобилей. По городу обустроить 10 бесплатных парковок. Общая площадь всех парковок 4100 кв. метров, на это выделено 47 млн тенге. На сегодняшний день подрядчики «МегаСтройИнвест». Также для безопасности планируется установка камер видеонаблюдения и освещения.

Новой парковке местные жители рады. Говорят, из-за большого скопления машин во дворе негде развернуться. Надеются, что теперь эта проблема решится.

Петропавловсцы:

— Это очень верное решение акимат принял, построить отдельные парковки. Это очень серьёзное решение, особенно когда дети летом бегают, самокаты, мячи, велосипеды. Соответственно, двор от машин освобождается и детям удобно, и родителям спокойно.

— Здесь постоянно был пустырь, это точка была огорожена трубами. Остались только одни. Очень приятно, что нам сделали парковку для тех машин, которые стоят непонятно как. И мешают как. И, конечно, привели этот участок дороги в порядок.

— 12 лет проживаю в данном доме, с парковочными местами всегда были проблемы, особенно если кто-то приезжает. На месте, где делают парковку всегда был бардак. Люди бросали мусор. Когда сделают парковку, будет хорошо, надеюсь, всем места хватит.

Обустроить парковочные места в областном центре планируют до конца лета.

Анжелика Сычева