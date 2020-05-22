Пандемия поделила жизнь множества людей на «до» и «после». Потому даже такие привычные дела, как учёба или работа, перешли в онлайн. Дистанционно в области проходили и конкурсы. В центре методической работы и информационных технологий уже подвели итоги некоторых из них.

В Ковыленской средней школе района имени Габита Мусрепова лучший кабинет биологии, а в Мамлютской школе гимназии — химии. Выше всяких похвал кабинет казахского языка и литературы в Саумакольской казахской школе Айыртауского района.

За победу в конкурсе они получат новую мебель для своих классов. Кроме того, сейчас проходит областной этап республиканского конкурса «Лучший педагог». В регионе участвовать в нём изъявили желание 109 учителей. Его победитель получит денежное вознаграждение почти в 3 млн тенге.

Роза Саркенова, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Были представлены 17 кабинетов казахского языка и 25 кабинетов химии и биологии. Мы смотрели не только, как оформлен кабинет, конечно же, смотрели научно-методическое содержание кабинета, работу самого учителя в кабинете.

Алена Хан