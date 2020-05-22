Ремонт дорог областного центра и введение электронного билетирования

Первый вопрос один из самых животрепещущих и волнующих всех горожан, в том числе и членов общественного совета, — дороги областного центра. В этом году в Петропавловске начали работы по асфальтированию 73 внутридворовых территорий с установкой ограждений на 621 млн тенге.

Отдел ЖКХ уже заключил договор со скандально известным ТОО «Kaz Fortis». То, что с предприятием сейчас судятся в одном из районов, чтобы признать недобросовестным подрядчиком, никого не смутило. Запланировано и щебеневание 75 улиц города, 10 подъездных путей к садоводческим обществам и кладбищам.

Бахыт Ильясов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Петропавловска:

— Устройство тротуаров запланировано по 16 улицам, по улице Абая, Назарбаева, Жамбыла, Гашека, Байболова, Батыр баяна, Панфилова, Украинской, Набережной. Все работы составлены с учетом обращений граждан.

А еще в Петропавловске расширят улицу Магжана Жумабаева от городского отдела полиции до улицы Уалиханова. Для этого под снос пойдут 8 частных домов. ПСД должны разработать до 1 июня.

Еще один вопрос, который уже не раз поднимали на городском общественном совете — электронное билетирование.

Сейчас в Петропавловске действует 11 автобусных и столько же микроавтобусных маршрутов, на них задействовано 300 автоединиц. С 25 мая для определения пассажиропотока в городе начнёт работать организация, которая поможет оптимизировать работу общественного транспорта. Будет ясно, какие маршруты нужно убрать, а какие оставить. Ориентировочно парк сократят до 200 машин.

Бахыт Ильясов, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска:

— Мы планируем в этом году ввести такое понятие, как социально значимые маршруты, которые будут подлежать субсидированию, после проведения оптимизации будет работа по внедрению электронного билетирования.

Тогда мы увидим реальную картину происходящего, а ещё повысится качество услуг. Кроме того, это исключит коррупцию и создаст предпосылки к обновлению парка. К слову, на него планируется потратить 750 млн тенге.

Алена Хан