Предъявлять квитанции за вывоз мусора теперь будут каждому петропавловцу

Общество

20:34 22 Мая 2020

Прямо на улицах недобросовестные горожане оставляют горы отходов. А самые находчивые идут во дворы многоэтажек, чтобы воспользоваться мусорными контейнерами. Это вызывает недовольство местных жителей, которые ежемесячно оплачивают коммунальную услугу по вывозу твёрдо-бытовых отходов.

В городском акимате решили — платить за вывоз мусора должны все без исключения. Так они планируют решить проблему раз и навсегда.

В свою очередь, пообещали, что установят контейнеры на всех улицах Петропавловска. Тариф для жильцов многоквартирных домов составляет в настоящее время 220 тенге за 1 человека, а для частных — 234.

Асхат Рамазанов, специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Численность населения в городе 219 тысяч человек. Из них услугами по вывозу мусора охвачены всего лишь 144 тысячи, это 65 %. Остальные жители уклоняются от заключения договора. В настоящее время перевозчиками формируются списки не охваченных потребителей, те, которые не платят, для внесения в единый расчетный центр. Населению будет приходить квитанция вне зависимости заключали они договор или нет.

 

 

Абай Альжанов

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