Кражи велосипедов возобновились в СКО

Петропавловские полицейские с кражами велосипедов и ДТП с их участием борются нестандартными методами. Оперативники привлекли к работе участковых инспекторов и волонтёров. В канун школьных каникул они вышли на улицы Петропавловска.

Полицейские беседовали с велосипедистами и прохожими, а волонтёры, в свою очередь, раздавали им памятки и буклеты. Такую профилактическую работу стражи порядка проводят ежегодно.

Они призывают горожан быть внимательными на дорогах и принимать меры безопасности в подъездах домов, чтобы снизить риск краж. К этой работе подключились и председатели КСК.

Артем Беленков, председатель КСК, ул.Кизатова, 3 «Д»:

— Просьба, чтобы закрепляли велосипеды к батарее, если в подъезде, если на улице — к забору, на защитные замки. Участковые нас предупреждают, просят, чтобы мы помогали им. Молодцы, что занялись этим хоть и мелочь, но все равно велосипеды очень важны для детей.

Евгений Соловьев, руководитель поискового отряда по СКО:

— Задействовано более десятка волонтеров из поисково-спасательного отряда СКО, которые совершают обход более 100 квартир, буквально за пару часов. Ребята работают на данный момент на территории 8 участкового пункта полиции: занимаются профилактикой правонарушений и краж личного имущества.

Анастасия Остертак