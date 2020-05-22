Восьмой «открытый» акимат начал свою работу в Уалихановском районе

Чем занимаются госслужащие и аким района? Работают или «гоняют» чаи за семью замками в своих кабинетах? Все подозрения должен развеять «открытый» акимат.

Он создан, чтобы сократить дистанцию между населением и органами власти, повысить «градус» доверия людей. Формат «open space». Сразу видно, кто и как решает ваш вопрос. Первые посетители «открытого» акимата таким форматом остались довольны.

Зарина Рахимжанова, жительница с.Кишкенеколя, Уалихановский район:

— Я хотела встать в очередь на жильё. И узнала, подхожу ли я под категорию граждан, которые могут получить жильё. Всё мне объяснили доступно, понятно.

Много времени не заняло, говорит жительница райцентра. Такой формат намного удобнее для населения. Все специалисты на одной открытой площадке. В Уалихановском акимате разместили 5 самых востребованных для жителей райцентра отделов.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Нельзя забывать и про сельские округа, которых в этом районе порядка 11. Чтобы население не испытывало разницы большой проживают они в районном центре, областном или в столице. Чтобы отношение к людям было одинаковым.

Одинаково вежливым и открытым. Такой формат работы устраняет коррупционные риски. Никаких личных предпочтений и уж тем более вознаграждений за закрытыми дверями. А главное, «открытый» акимат должен быть таковым не только когда на пороге проверяющее ведомство.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Основная идея: чтобы все госуслуги были доступны для населения в одном месте, чтобы не ходить по кабинетам. Люди привыкли к ЦОНам и «открытым» акиматам. К самой мысли, что в акимат можно попасть спокойно, зайти к акиму, задать ему вопросы.

Глава уалихановцев и его заместители будут каждую неделю проводить приём граждан. Этот «открытый» акимат восьмой в нашей области. До конца года они появятся во всех районах СК.

Айгерим Мукашева