Восьмой «Сервисный акимат» открыли в Северо-Казахстанской области

С рабочей поездкой там побывали заместитель главы региона Гани Ныгыметов и руководитель областного департамента Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин. Центр оснащен бесплатным Wi-fi, есть сектор самообслуживания и места для приема граждан.

В дальнейшем планируется адаптировать помещение для инвалидов. Здесь будут оказываться более 40 различных государственных услуг. Всего в области с 2019 года открыто 8 сервисных акиматов в районах и городах, это 60%. До конца года планируется перевести работу всех районных акиматов в формат «open space».