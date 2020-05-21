Восьмой «Сервисный акимат» открыли в Северо-Казахстанской области

Новости МТРК

23:26 21 Мая 2020

С рабочей поездкой там побывали заместитель главы региона Гани Ныгыметов и руководитель областного департамента Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин. Центр оснащен бесплатным Wi-fi, есть сектор самообслуживания и места для приема граждан.

В дальнейшем планируется адаптировать помещение для инвалидов. Здесь будут оказываться более 40 различных государственных услуг. Всего в области с 2019 года открыто 8 сервисных акиматов в районах и городах, это 60%. До конца года планируется перевести работу всех районных акиматов в формат «open space».

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