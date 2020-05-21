Сезон активности клещей зафиксировали в СКО

Благоприятная погода для клещей — это, к примеру, такая как сегодня. Повышенная влажность и плюс 18-20 градусов тепла. Идеально для прогулок в парке, но и опасно. Вероятность, что к вам присосется паразит, велика.

Поэтому лучше надевать плотно прилегающую к телу одежду. Все для того, чтоб клещ не пробрался к коже. Для людей они являются переносчиками множества возбудителей инфекционных болезней, таких как энцефалит и болезнь Лайма.

Меруерт Атамбаева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг:

— В СКО зарегистрировано 142 укуса , что на 7 процентов ниже уровня прошлого года. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрирована. В целях снижения их численности и других кровососущих насекомых в области проводится ежегодная профилактическая дезинфекционная обработка.

На эти цели из бюджета выделили более 4,5 млн тенге, всего запланировано обработать 1050 гектаров.

Алёна Хан, корреспондент:

— Клещи опасны не только для человека, но и для животных. Поэтому, если вы отправляетесь на прогулку в лес или парк, пользуйтесь репиллентами, в том числе и для своих питомцев. А после обязательно осмотрите себя и четвероногого друга, особенно труднодоступные участки. Их клещи любят больше всего.

К примеру, у собак они вызывают такое заболевание, как пироплазмоз, с тяжелыми последствиями. Это анемия, гепатиты, а при позднем обращении и вовсе летальный исход. Поэтому после прогулок в этот период нужно быть особо внимательными к своим питомцам.

Ольга Семёнова, ветеринарный врач:

— Скажу о том, на что должны обратить внимание именно хозяева животных. Это повышение температуры, вялая собака, шаткая походка, одышка, имейте в виду, что нужно бегом в клинику, взять кровь и посмотреть на наличие клеща, потому что сейчас это очень массово.

Если хозяин питомца обнаружил на нем клеща, то снимать его нужно сразу. Необязательно заливать маслом, просто вытянуть и обратиться к ветеринару. Не стоит забывать и о профилактике. Мер защиты очень много. И вакцины, и капли, и таблетки.

Последнее очень эффективно. А еще важно знать, клещи не падают с деревьев, а находятся в высокой траве и кустарниках не выше 1,5 метров от земли и цепляются за мимо проходящих людей и животных.

Алена Хан