Североказахстанцы активно пользуются государственной поддержкой

Шум швейных машин слышно ещё с порога. Так, у Светланы Шариповой начинается каждый день. В этой сфере женщина работает уже больше 30 лет. Говорит, в другой профессии и представить себя не может.

Светлана Шарипова, директор ИП «Шарипова», Кызылжарский район:

— В советское время я работала в быткомбинате. Закончила учебное заведение в городе Белая церковь, Киевской области. Приехала и стала работать по специальности портной. После распада союза я открыла свое ателье. Сначала ходила, арендовала помещение, затем купила помещение, квартиру двухкомнатную.

Но со временем заказов становилось больше и места уже не хватало. Тогда Светлана Александровна обратилась за помощью в «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В 2019 по программе «Еңбек» оформила кредит на сумму 6 млн тенге под 6%, сроком на 5 лет.

На эти деньги предприниматель купила себе это здание, обустроилась, сделала ремонт. Теперь созданы все условия для хорошей работы.

Есть лишь одна проблема — нехватка кадров. Сейчас здесь трудятся 3 швеи. Татьяна Субботина — дольше всех. Уже 14 лет. В 2006 году закончила учебно-производственный центр первоначальной профессионализации и сразу же стала искать работу.

Татьяна Субботина, швея:

— Всему меня Светлана Александровна научила, потому что, естественно, когда приходишь после училища ты еще ничего не знаешь. И все она мне показывала и уже в процессе этого я всему училась. Мне все нравится. Коллектив у нас очень хороший. Всегда у нас есть работа.

В основном мастерицы шьют национальные костюмы. Чеченские, русские, украинские — ассортимент широкий.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Этот головной убор называется Саукеле. Над его изготовлением работали 2 дня. Сначала сделали корпус, затем обшили тканью, добавили пайетки и бусы. На всю эту красоту рукодельнице потребовалось 30 см материала и 10 штук украшений.

Платье, камзол, саукеле. В этом костюме девушка будет выглядеть превосходно. Он был сшит для местного дома культуры. В основном ателье работает по госзакупкам, но и индивидуальные заказы тоже принимают.

И таких людей, как героиня нашего сюжета, немало. Североказахстанцы активно обращаются за государственной помощью. С начала этого года в рамках программы «Еңбек» в «Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства» приняли к рассмотрению 193 проекта на сумму 793 млн тенге.

Данияр Калимов, кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— Из которых было одобрено 160 проектов на сумму 660 млн тенге. Создано 176 рабочих мест. Наиболее востребованными программами является программа развития животноводства и также программа развития предпринимательской деятельности.

Участники могут получить льготный заём от 6 до 12 млн тенге на срок до 6,5 лет под 6% годовых, а малообеспеченные и многодетные семьи — под 4%.

Анастасия Остертак