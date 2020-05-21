С 18 мая свою работу уже в прежнем графике продолжили кружки ОКЦ

Любимое увлечение и долгожданная встреча со своими друзьями. Для воспитанников областного центра творчества детей и юношества возвращение к занятиям стало приятной новостью. Сейчас здесь работает 55 групп, в которых состоят около 700 ребят.

Арсений Захаров с нетерпением ждал, когда сможет проводить время за репетициями вместе с коллективом. Юный танцор занимается здесь уже 7 лет, сейчас ему 12. В будущем планирует связать свою жизнь с творчеством.

Арсений Захаров, участник образцового ансамбля «Дружные ребята»:

— У нас были занятия в дистанционном формате, но это совсем не то. Дома тебе лень и сложно заниматься одному. Здесь я много общаюсь много с ребятами.

А вот Дамире новый формат занятий был интересен. Как и многие ребята, она освоила видеомонтаж и даже почувствовала себя блогером.

Дамира, участница ансамбля эстрадной песни «Айналайын»:

— Вначале я думала, что заниматься дома и сниматься на видео невозможно. После того как я попробовала это сделать, можно сказать, что мне это даже очень понравилось. Дома я почувствовала спокойнее, чем здесь.



В режиме онлайн проходили и мастер-классы. Дочь Анастасии Савельевы — Вероника очень скучала по своей наставнице. Хотя всегда поддерживала связь онлайн и выполняла интересные задания.

Анастасия Савельева:

— Нам раз в неделю давали занятия. Выполняли их всей семьёй. И лепили, и делали скворечник, и рисовали. Наталья Юрьевна давала интересные задания. Поэтому дети с удовольствием подключались к процессу, и я сама лепила вместе с детьми.

Не менее рады прежнему графику и преподаватели. Сейчас их в центре 16. 7 педагогов находятся в трудовом отпуске. По словам Алины Ушаковой, карантин стал отличной возможностью заняться творческим саморазвитием. Но двухмесячный отпуск все же сказался на подготовке детей.

Алина Ушакова, художественный руководитель народной студии танца «Куанамын:

— Работая уже третий день в классе, я вижу, что эти два месяца упущены. Даже в организационном плане. Дети расслабились, не собраны.

За период режима ЧП преподаватели областного центра творчества детей и юношества провели более 100 занятий. Проводили и конкурсы, в них приняли участие около двух тысяч ребят.

Сейчас центр буквально ожил. Из всех кабинетов доносятся голоса ребят. К их встрече тщательно подготовились. Особое внимание — соблюдению всех санитарных правил.

Владимир Новик, директор ОЦТДиЮ:

— У входа поставили антисептики, соответственно у входа также есть предупредительные надписи, об обязательном ношении маски. В каждом кабинете также имеются антисептики. Каждые два часа технический персонал обрабатывает кабинеты, делается влажная уборка.

Также после каждого занятия учебные кабинеты обязательно проветривают. С 1 июля ОКЦ уходит на летние каникулы, некоторые занятия прекратятся. Традиционный набор желающих возобновится 15 августа.

Айгерим Муканова