Очередная авария произошла в Петропавловске

ДТП случилось на пересечении улиц Чайковского и Жамбыла. К счастью, никто серьезно не пострадал. После получения медицинской помощи всех отпустили домой. А вот нарушителя стражи порядка задержали.

Известно, что в этот раз он находился в трезвом состоянии. По-новому законодательству водителя арестовали на 15 суток.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Водитель автомашины совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. По результатам судебно-медицинской экспертизы собран материал по факту ДТП. Сотрудниками полиции он будет направлен в суд по части 3 ст. 610 кодекса об административных правонарушений. На сегодняшний день в результате ДТП пострадал 51 человек и 1 человек скончался на месте в этом году.

Абай Альжанов