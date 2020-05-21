Очередная авария произошла в Петропавловске

Правоохранительные органы

22:37 21 Мая 2020

ДТП случилось на пересечении улиц Чайковского и Жамбыла. К счастью, никто серьезно не пострадал. После получения медицинской помощи всех отпустили домой. А вот нарушителя стражи порядка задержали.

Известно, что в этот раз он находился в трезвом состоянии. По-новому законодательству водителя арестовали на 15 суток.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Водитель автомашины совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. По результатам судебно-медицинской экспертизы собран материал по факту ДТП. Сотрудниками полиции он будет направлен в суд по части 3 ст. 610 кодекса об административных правонарушений. На сегодняшний день в результате ДТП пострадал 51 человек и 1 человек скончался на месте в этом году.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

«Субару Легаси» не пропустила движущийся навстречу «Вольсфаген Пассат» в Петропавловске
В музее ДП особое место занимают экспозиции, посвященные Победе в ВОв
К 3 годам тюрьмы приговорили Мурата Камбарова
С начала года в области зарегистрировано 76 наркопреступлений
Заменить просроченные документы необходимо до 10 июля
Новые схемы обмана придумали злоумышленники в СКО
Авария на мосту произошла в Петропавловске
Почти Т28 млн обманом присвоила себе сотрудница Военного института
С приходом теплой погоды на улицы выехали мотоциклисты и скутеристы
Кражу на более чем 6 млн тенге раскрыли полицейские Жамбылского района
Средства гигиены и продукты вручили пенсионерам полицейские
ДВД: Участились случаи мошенничества в соцсетях