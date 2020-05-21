На заседании фракции партийцев «Nur Otan» объявили о нововведениях

В этом году в СК планируют отремонтировать 377 социально-значимых объектов. Для этого выделили большие деньги. Чтобы они использовались рационально, а качество выполняемых работ со стороны застройщиков не вызывало нареканий, партийцы «Нур Отана» создали 6 мониторинговых групп.

В каждой примерно по 10-11 человек. Таким образом, это позволит использовать бюджетные средства по назначению. Следить будут за каждым подрядчиком.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанкого филиала партии «Nur Otan»

— Все-таки на нас смотрит страна, руководство области. Это большая и ответственная работа. Если после нас будет кто-то приходить и выявлять нарушения, то будет неудобно. Поэтому мы постарались набрать таких людей, если кто-то вдруг не сможет, то их заменил бы любой другой. Как минимум 5 человек могут выходить на объект. Мы со всеми проговорили, все согласились.

В состав мониторинговых групп отобрали депутатов, общественников, журналистов и активистов. Выбирали кандидатов тщательно. Уже скоро они приступят к своим обязанностям. Проверять каждый строящийся и ремонтирующийся социальный объект: начиная со школ, больниц, и заканчивая автомобильными дорогами.

Партийцы надеются, что благодаря таким «тотальным» надзору застройщики и подрядчики станут ответственнее подходить к своей работе.

Юрий Белоног, председатель мониторинговой группы по ремонту и строительству объектов здравоохранения:

— Каждый объект должны посмотреть. Если мы выйдем на объект и увидим много нарушений, то тогда ставим этот объект на особый мониторинг. Если вопросы не решаются, нарушения не устраняются, тогда мы ставим вопрос более серьезно перед компетентными органами, руководством области. Возможно, даже пойдёт речь о смене подрядчика.

Особое внимание — автомобильным дорогам. Для их ремонта из года в год из казны выделяют огромные средства. В 2020-ом сумма составила 39 миллиардов тенге. Состояние полотна заметно улучшается, но, тем не менее встречаются подрядные организации, которые плохо выполняют свои обязанности, а ведь из-за этого страдают все североказахстанцы. Таких фактов в нашем регионе не должно быть.

Ерболат Байбусинов, активист мониторинговой группы по ремонту автомобильных дорог:

— Цель нашей группы выезды, проверка качества ремонта дорог, качество расходования материалов, сроки исполнения договорных обязательств. Большое подспорье будет мониторинговой группы для помощи контроля МИО в расходовании бюджетных средств. Потому что МИО в сфере данного направления не может охватить все объекты по всем районам. Мониторинговая группа, разделяясь на подгруппы, может охватить больше объектов.

Рейды мониторинговые группы начнут проводить с 21 мая. Немало вопросов у мониторинговой группы вызвало состояние потолочного покрытия. Во многих местах оно неровное из-за разноуровневых плит.

Серьезный угрозы этот недочет не представляет , вопрос в эстетичности, говорят члены комиссии и дали подрядчикам рекомендации.

Гафура Бустекова, председатель мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan» :

— Это будет в письменном виде оформляться, отправлять в администрацию.

Через неделю активисты вернутся с проверкой. Кстати, в составе мониторинговой группы -11 человек. Это депутаты областного и городского маслихатов, представители общественных объединений, партийцы и родители. Среди них и Каирбек Даиров.

Каирбек Даиров, активист мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»:

— У меня сын ходит сюда в 6 класс, старший сын тоже здесь учился. Хотим сами контролировать, смотреть, сейчас идет ремонт .Мы тоже заинтересованы в том, чтобы наши дети учились в теплых. светлых помещениях, чтобы эти помещения соответствовали санитарным и техническим нормам.

На капитальный ремонт здания гимназии выделили почти 130 млн тенге. На объекте работают 2 подрядные организации.

Ержанат Бакиров ,директор гимназии-интерната для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова:

— По кровле выиграло ТОО «Лира » со стоимостью 52 млн тенге,по интернату — другое ТОО на сумму 58 млн тенге. По договору они обязаны 2 месяца на объекте работать. Вы сами видели, что по кровле уже полностью все закрыто, по интернату проведено штрабление и проведение электрокабелей, на данном этапе они занимаются шпалеванием , выравниванием стен, еще у нас предусмотрены стяжки и линолеум.

В этому году такие грандиозные преображения ждут 100 учреждений образования области, 14 из которых находятся в областном центре.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— По программе «Дорожная карта занятости » будут ремонтироваться 80 объектов. На 44 объектах работы уже начаты ,по 28 планируют начать до 11 июня. По программе «Ауыл» выделено 412 млн тенге, «Енбек» -6 объектов-98 млн.

Абай Альжанов