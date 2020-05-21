На участке дороги близ с.Заградовки сделали экспертизу асфальта

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 60 млн специально предусмотрено для лаборатории, чтобы она выезжала по заявкам, по заявкам, по жалобам, которые, наверняка будут. Лаборатория должна максимально выезжать по всем проектам по несколько раз. Если этого финансирования недостаточно, давайте мы предусмотрим. Потому что качество во главе угла должно быть.

Лабораторный контроль действительно необходим, чтобы дорога служила годами, как положено, не трескалась и не рассыпалась после дождливой осени или морозной зимы, словно пряничный домик.

Что не сделал подрядчик, в случае с жалобами, и делает ли правильно, — все это помогают узнать сотрудники областного филиала «Национального центра качества дорожных активов».

На месте они могут измерить только уклон проезжей части, трижды взять образцы на каждом километре. А уже основные исследования ведутся «не на колесах», а в лаборатории.

Данияр Баймолда, лаборант филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Смесь тип Б, будем формовать образцы асфальтобетонные. Штыкуем, сейчас их под пресс будем загонять, под давлением будем выдерживать три минуты, и у нас образцы готовы будут.

Здесь вместе с Данияром трудятся еще два лаборанта. Сотрудников хватает, справляются они и в пик ремонта дорог, который приходится на июнь и июль. Сколько в день здесь проходит испытаний, нам ответить не смогли. Такой подсчет эксперты не ведут.

Говорят, что делать все приходится параллельно, так как процесс работы от начала до результата, занимает не часы, а дни.

Галина Журавлёва, лаборант первой категории филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Мы просто не имеем права, например, испытывать образцы сразу же они должны не менее 18-20 часов простоять. Сейчас у нас начало строительного сезона, больше всего работы у нас по каменным материалам и асфальт, также мы испытываем битум, абсолютно на все параметры.

Параметры, которые и показывают качество. К нему, к сожалению, пока стремятся далеко не все подрядчики. Притом что, делая тяп-ляп, бьют по своему же карману, так как гарантийные обязательства еще никто не отменял.

Еркен Абильмажинов, инженер филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Допустим, если положено использование тяжелых и средних катков, а у них есть только маленькие катки. Он так не уплотнит, как средний или тяжелый, либо это недостаточное место прохода. Экономят на солярке или времени оплаты средств. Также бывает, что неправильная асфальтобетонная смесь применяется, в ней превышено содержание битума или недостаточное содержание битума.

В общем, кто на что горазд. Доверие к товариществу «KazFortis», которое занималось ремонтом 6 километрового участка трассы у села Заградовки, у специалистов под большим вопросом. Вот что показали испытания образцов, взятых там 15-го мая.

Еркен Абильмажинов, инженер филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Испытания показали, что сама асфальтобетонная смесь была должного качества, были некачественно проведены работы по укатке этой смеси. Оно было недостаточным, результат — повышенное водонасыщение. Мы выдаем протокол испытания на отобранные материалы, далее прикрепляется к письму эти заключение, в нем идет предписание на устранение этих замечаний. Они идут как к подрядчику, так и к заказчику.

На выполнение всех договорных обязательств к ним же относится устранение всех недочетов, у дорожников осталось чуть больше недели.

Дарья Пышмынцева