Мониторинговая группа при СКОФ партии «Nur Otan» проверяют качество ремонта соцобъектов

Гимназия -интернат им. Абу Досмухамбетова стала первой, куда отправилась мониторинговая группа, чтобы посмотреть, как идет ремонт. Начался он здесь с середины мая. Здесь планируют полностью заменить шатровую кровлю, провести капитальный ремонт интерната на 220 мест, отремонтировать подвальные помещения, заменить отопительную систему.

От общего объема работ строители выполнили чуть больше 30 %. Меняться будут, но чуть позже, ответил директор. Немало вопросов у мониторинговой группы вызвало состояние потолочного покрытия.

Во многих местах оно неровное из-за разноуровневых плит. Серьезный угрозы этот недочет не представляет, вопрос в эстетичности, говорят члены комиссии и дали подрядчикам рекомендации.



Гафура Бустекова, председатель мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»:

— Это будет в письменном виде оформляться, отправлять в администрацию.

Через неделю активисты вернутся с проверкой. Кстати, в составе мониторинговой группы -11 человек. Это депутаты областного и городского маслихатов, представители общественных объединений, партийцы и родители. Среди них и Каирбек Даиров.

Каирбек Даиров, активист мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»:

— У меня сын ходит сюда в 6 класс, старший сын тоже здесь учился. Хотим сами контролировать, смотреть, сейчас идет ремонт. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы наши дети учились в теплых. светлых помещениях, чтобы эти помещения соответствовали санитарным и техническим нормам.

На капитальный ремонт здания гимназии выделили почти 130 млн тенге. На объекте работают 2 подрядные организации.



Ержанат Бакиров, директор гимназии-интерната для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова:

— По кровле выиграло ТОО «Лира » со стоимостью 52 млн тенге, по интернату — другое ТОО на сумму 58 млн тенге. По договору они обязаны 2 месяца на объекте работать. Вы сами видели, что по кровле уже полностью все закрыто, по интернату проведено штрабление и проведение электрокабелей, на данном этапе они занимаются шпалеванием, выравниванием стен, еще у нас предусмотрены стяжки и ленолиум.



В этому году такие грандиозные преображения ждут 100 учреждений образования области, 14 из которых находятся в областном центре.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— По программе «Дорожная карта занятости » будут ремонтироваться 80 объектов. На 44 объектах работы уже начаты, по 28 планируют начать до 11 июня. По программе «Ауыл» выделено 412 млн тенге, «Енбек» -6 объектов -98 млн.

Анжелика Сычёва