21 мая в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства

В своей творческой мастерской Василий Каргаполов чувствует себя как дома. В окружение картин и дипломов, часов, их он коллекционирует, и, конечно же, кукол. Кажется, что здесь они повсюду.

У художника-декоратора 40 лет стажа, почти половину, от которого он провел в театре, радуя маленьких зрителей. В руках у него будущая Дюймовочка. Основа главной героини сказки Андерсена, как и большинство других кукол, сделана из дерева и кожи.

Василий Каргаполов, художник-декоратор областного театра кукол:

— Чтобы ручки и сочленения работали, я все моменты должен учесть, чтобы двигалась рука естественно. Чтобы она села, ножками поболтала, подумала о чем-то.

Поболтала, подумала, показала, что чувствует. К куклам Василий Каргаполов относится, как к живым людям, они со своим характером и эмоциями, с душой.

Василий Каргаполов, художник-декоратор областного театра кукол:

— Кукла для меня — это всё и для любого актера. Я ее сделал, а актёру нужно с ней работать, также оживить нужно, чтобы она работала и радовала детей.

Любовь к творчеству передалась по наследству его дочери. Она живёт и выплёскивает свое вдохновение на холсты в России. А ее папа в век гаджетов дарит маленьким североказахстанцам живые эмоции. Чтобы они появились, очевидно, работы одного Василия недостаточно. Ему на помощь приходят вот эти феи.

По-другому их и не назовешь. Художники бутафорского цеха делают куклам костюмы и прически из самых разных материалов, а еще лица. Камшат Балгыбаева получила специальное образование в столице, сейчас продолжает учёбу, чтобы повысить свое мастерство. В областном театре кукол она работает 6 лет.

Камшат Балгыбаева, художник-бутафор областного театра кукол:

— Здесь мы создаем всё, что видит наш зритель, куклы декорации, реквизит. Сейчас мы работаем над спектаклем «Дюймовочка», я делаю основную героиню и маленького принца. Техники мы используем разные, в основном те, которые нам передали бывшие сотрудники. Это папье- маше, также работаем с поролоном, разные новые техники пытаемся внедрить. Безусловно, нравится работа, я не думаю, что в театр пришли бы люди с улицы, все равно приходят те, кто связан с творчеством, тем, кому это интересно.

Здесь работают люди, которые отдают детям всего себя без остатка, потому что, просто по-другому не могут. Коллектив областного театра кукол очень ждёт встречи со своими юными зрителями. Готовит для них новые спектакли, не забывает о старых.

Дарья Пышмынцева