Вопрос импортозамещения обсудили на заседании областного акимата

Минуты до начала заседания. В зале оживленно. И вот в него вошёл глава региона. Кумар Аксакалов сообщил о кадровых перестановках. Поблагодарил Руслана Алишева за проделанную работу и поздравил с новой должностью.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Он назначен директором службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Должность ответственная и очень важная. Желаю вам удачи.

Руслан Алишев, директор службы центральных коммуникаций при Президенте РК:

— За этот год я действительно получил жизненный опыт, намного больше, чем в предыдущие годы работы в центре. Участвовал в таких больших событиях, которые фактически изменили облик региона, превратив его в один из самых передовых и эффективных мер по моему направлению.

Теперь груз ответственности перешёл к Гани Ныгыметову. Отечественное плюс зарубежное образование уроженца Актюбинской области вместе с серьёзным послужным списком можно назвать идеальными. До последнего назначения он заведовал отделом внутренней политики администрации Президента.

После официального представления участники заседания перешли к обсуждению рабочих вопросов. Ключевые из них — реализация комплексного плана на три года и импортозамещение. Здесь, как на поле, ещё пахать и пахать до результатов. Начнём с продуктов питания, которые мы пока не делаем или производим очень мало.

Даурен Жандарбек, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Дрожжи-63%, это Германия, Турция и Россия, импорт чая-64%, фасовка практически в Казахстане, в Алматинской области, доля колбасных изделий-59%, высокая доля импорта у нас именно в твёрдых сырах-80%, молочная продукция -порядка 10%, в твороге -48% в основном из РФ.

Если импорт дрожжей и чая никого не удивляет, то покупка заграничных производных молочки, уже вызывает немало вопросов. Особенно, когда видишь следующие цифры.

Северный регион производит больше, чем потребляет:

-муки в 59 раз

-молока в 22 раза

-макаронных изделий в 20 раз

-картофель в 9 раз

-масла в 6 раз.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы произвели по итогам года 56 тысяч тонн мяса в убойном весе, больше, чем годом раньше, при этом на переработку отправлено, только 8,4 тысячи тонн или 15%. Учитывая, что население региона потребляет ежегодно порядка 36 тысяч тонн 12 тысяч тонн не вовлекается в экономический оборот.

Сырья и производственных мощностей хватает, а хвастаться в вопросе импортозамещения особо нечем. Может быть, у предпринимателей есть сомнения в успехе дела, потому не берутся за изготовление того же творога и сыра. Кстати, последний хотят начать делать в Айыртауском районе, но пока это только планы.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— По сырам, как объясняют молокоперерабатывающие предприятия, очень долгий процесс, сам сыр должен выстаиваться порядка 6 месяцев. Если попутно они делают, но не хотят вкладывать в это большие средства, чтобы они стояли.00:51 По творогу, тоже есть проблема, но, сегодня разговаривали с «Молпродуктом» они, в принципе, готовы, если мы предоставим им дешевые деньги, взять линию, оборудование и начать производство.

С производством колбас североказахстанские предприниматели, оказывается, тоже связываться не спешат, рассказал руководитель управления сельского хозяйства. Слишком большая конкуренция с Россией, оттуда везут дешевую мясную продукцию, у местной же ценник куда выше, значит, и спрос меньше.

Задача представителей власти вдохновить, заинтересовать, заставить в себя поверить, отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Прокредитуйте их дешевыми деньгами, даже из областного бюджета мы готовы профинансировать. Вот отрасли, которые в принципе дадут эффект. Зачем нам кормить наших жителей завозными продуктами питания, когда мы можем всё сами делать.

Также, как и строительные материалы. Большая, но пока несбыточная мечта специалистов, работающих в этой сфере, — собственный североказахстанский кирпич. В год его вместе с облицовочным в регионе нужно около 50 млн штук. В зале заседания по этому вопросу даже прозвучало предложение о строительстве специализированного завода.

Александр Кондратов, учредитель ТОО «Единство»:

— Есть достойное месторождение, которое я знаю. Химико-физический анализ глины у меня есть, все эти планы я возобновлю, наверное, и посмотрим перспективы дальнейшего развития. 20 ноября 2019-го года я встречался в ОАЭ с инвестором.

Вот вам и готовый бизнес-проект, который нужно сопровождать и поддерживать. Правда, с компанией «Кирпич СК» эта формула не сработала, производство запустят в октябре. Могли и раньше, если бы ответственные за это руководители приложили чуть больше усилий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Как заместитель акима области, который курирует строительные вопросы утром начать с наиболее крупных проектов, как они реализуются, с какими проблемами столкнулись и вечером закончить ими же. Так, дистанционно смотреть, так не пойдет, они так и будут ходить годами и ничего не смогут сделать. Жить надо внутри этого проекта, чувствовать все настроения.

От бюрократических проволочек тоже бы защитить не мешало. Ведь ожидание бесконечного количества справок ближе к цели не сделало ещё ни одного бизнесмена.

Дарья Пышмынцева