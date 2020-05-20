В СК готовятся к открытию сезона 13 детских оздоровительных лагерей

Солнце, свежий воздух, тишина. Лагерь «Достык» готовится к встрече с юными североказахстанцами. К их приезду здесь всё «заиграет» яркими красками. И так тихо, конечно, не будет, говорят вожатые.

В этой роли Карина Есеналина впервые. Но волнения нет, ведь работа с детьми — это то, чему девушка хочет посвятить себя, рассказывает будущий педагог.

Карина Есеналина, вожатая детского оздоровительного лагеря «Достык»:

— Я работала аниматором до этого, и общение с детьми приносит мне удовольствие. Поэтому работа вожатой — это запас энергии на всё лето, позитивные эмоции. Это безумно прекрасная работа, я считаю.

Наводят порядок, белят, красят. Работы хватает всем. И вожатым, и персоналу лагеря. На помощь пришли волонтёры. В их числе Рамиль Кадыров. Говорит, сделать хорошее дело только в радость, да и рабочие руки лишними не бывают.

Рамиль Кадыров, волонтёр:

— Я за это не буду получать. Это благотворительность. По собственному желанию помогаю всем работникам и вожатым. Это польза для окружающих. Я хочу, чтобы дети жили в комфорте.

Освежат все 9 корпусов. «Достык» один из пяти лагерей, которые передали в доверительное управление. В этом году бизнесмен акцент делает на ремонте столовой.

Роза Карасёва, заведующая хозяйством детского оздоровительного лагеря «Достык»:

— Там у нас всё меняют, трубы меняют, окна поставят пластиковые. Клуб у нас внутренние работы готовы. Снаружи металлосайдом в прошлом году сделали.

В районах с ремонтом помогают сельхозтоваропроизводители. Сколько североказахстанских детей проведут время в загородных лагерях, пока неизвестно. Ясно одно, отдых будет отличаться от предыдущих сезонов. Дезинфекция, расстояние между кроватями, санитарная безопасность.

Как её организуют, станет ясно после выхода постановления санврача. Но стоимость путёвки существенно не изменится, говорят в управлении образования. К слову, в прошлом году, цена варьировалась от 15 до 30 тысяч тенге.

Льготы для детей из социально-уязвимых слоёв сохранят. Бесплатные путёвки в лагеря получат около 3 тысяч мальчишек и девчонок.

Мафруза Науанова, руководитель отдела управления образования СКО:

— Кроме этого, у нас есть дети-сироты из организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 194 ребёнка. Они тоже отдохнут в загородных лагерях. Кроме этого, 59 детей в республиканском реабилитационном лагере «Бурабай».

Кроме того, впервые в СК откроют лагерь для одарённых детей. В нём за 3 сезона отдохнут около 300 призёров олимпиад и конкурсов.

Айгерим Мукашева