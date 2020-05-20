В отделении детской областной больницы наплыв пациентов

Весна в этом году ранняя. И своим теплом начала радовать с первых своих месяцев. Но,в связи с режимом ЧП люди не могли выезжать за город, гулять в парке, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнышке. Особенно тяжело пришлось детям.

Энергии много, а девать её некуда. Как объявили о послаблении карантина, улицу Конституции Казахстана, парки и скверы города заполнили отдыхающие, среди них много детей и подростков.

Каждый находит занятие по душе: кто-то играет на спортивных площадках, другие катаются на скейтбордах и велосипедах. 14-летний Никита Сабиров с нетерпением ждал, когда сможет проводить время с друзьями на улице. Теперь он видится с ними почти каждый день.

Никита Сабиров:

— Очень хорошо кататься. Главное, соблюдать правила дорожного движения. Многие попадают в аварии, меня это обошло стороной. Я катаюсь просто ради интереса, получаю от этого удовольствие.

Аккуратна везде и Адина Туктарова. Только она предпочитает самокат, кататься на нём научилась недавно, приобрела его три месяца назад. Давно хотела его себе. На покупку откладывала с карманных денег.

Адина Туктарова :

— Получается, половину я накопила, а мама мне добавила. Обычно я гуляю с подругой, катаемся на самокатах, можем посетить парк.

Активный образ жизни — это, несомненно, хорошо. Но, нельзя забывать о безопасности, следить за этим должны родители, отмечают врачи. С послаблением карантина количество обращений в травмпункт детской областной больницы увеличилось вдвое. Обращаются в основном с переломами лучевой кости, предплечья, а также с ожогами.

Борис Гончаров, заведующий отделением травматологии и ортопедии многопрофильной детской областной больницы:

— В сутки обращаются около тридцати человек. Это травмы различной степени тяжести от простых до сложных. Сложные дети, естественно, госпитализируются. Проводится закрытая репозиция, порой мы оперируем, сопоставляем кости. Для того чтобы после движения восстановились в полном объёме.

Отделение травматологии детской областной больницы рассчитано на 35 коек, сегодня из них свободны лишь 7. На данный момент в медучреждении карантин.

По словам врачей, с начала текущего года за помощью к ним обратились почти две с половиной тысячи североказахстанцев, 15 случаев вследствие ДТП, 42 -из-за укусов животных. Врачи просят население быть осторожнее, следить за детьми.

Особое внимание уделить состоянию окон, установить на них защитные замки или решётки. В прошлом году в области было 4 случая падения детей с высоты.

Айгерим Муканова