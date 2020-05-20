«Субару Легаси» не пропустила движущийся навстречу «Вольсфаген Пассат» в Петропавловске

Правоохранительные органы

20:47 20 Мая 2020

ДТП случилось около 6-ти часов вечера. На кадрах видно, как легковушка «Субару Легаси» не пропустила движущийся навстречу «Вольсфаген Пассат» и хотела повернуть налево. Как итог — сильное столкновение.

В департаменте полиции сообщили в результате аварии пострадала 39-летняя беременная женщина, которая на тот момент находилась в салоне «Субару». Ее доставили в больницу.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска;

— В дорожно-транспортном происшествии вина водителя «Субару Легаси». Так как он, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не пропустил транспортное средство, которое шло навстречу. По данному факту сотрудниками батальона патрульной полиции собран материал и передан в отдел административной полиции для принятия дальнейшего процессуального решения.

 

 

Абай Альжанов

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