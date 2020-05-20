С 18 мая в регионе возобновили свою деятельность бизнес-центры

Новости МТРК

20:24 20 Мая 2020

Кроме того, эта среда станет счастливым днем для тех, кто ждал открытия торгово-развлекательных и фитнес-центров, а также общественных бань. Эти объекты, как и все те, которые ранее начали работу, должны соблюдать необходимые санитарные нормы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Трудовую деятельность возобновят еще 6,5 тысяч человек, и на рабочие места за весь период снятия ограничительных мер вернулись 79,5 тысяч человек. У нас осталось совсем незначительное количество людей, которые пока еще не привлечены на работу.

 

 

Дарья Пышмынцева

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