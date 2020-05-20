Первый в этом году массовый замор рыбы произошел в СКО

Водоём находится рядом с селом Полудино. На его берег вынесло около полтонны снулой рыбы. К слову, объём арендного озера составляет 600 гектаров и, по некоторым данным, там порядка 75 тонн карася.

Специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования уже взяли нужные анализы, отправили их на экспертизу в лабораторию. Результаты исследования сообщат через 2-3 дня. Сейчас все туши рыбы утилизируются.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Произошел частичный замор. Он никак не повлияет на ихтиофауну водоема. Поэтому здесь ничего страшного нет. Водоем находится в аренде. Ущерб однозначно произошел не по вине субъекта рыбного хозяйства. Будет разбирательство, комиссия будет рассматривать.

Дарья Пышмынцева