Около 6 тысяч пчелосемей карпатской породы доставили в СКО

Это одно из дачных сообществ на окраине Петропавловска. Пасека, расположенная здесь, принадлежат Олегу Гаврилову. Тут порядка 150 пчелосемьей. В каждой — от 60 до 80 тысяч крылатых тружениц. Привезли их в Северный Казахстан с юга страны в начале мая.

Олег Гаврилов, председатель ассоциации пчеловодов СКО:

— Более 6 тысяч семей. Где-то 9 мая они прибыли к нам, пришли пчелы и мы их раздали, реализовали по пчеловодам области.Карпатской породы.

Кстати, это одна из самых «дружелюбных» пород . В отличие от других пчелок эти дают меда в разы больше и быстрее. Еще нет и двух недель, как полосатые на новом месте, а пчеловоды уже собирают первый майский урожай.

Он, кстати, считается самым полезным. Нектар насекомые собирают с яблонь, слив и одуванчиков. Цветение в этом году хорошее. Правда , длится оно недолго, поэтому к началу июня ульи отправят в Жамбылский район на опыление эспарцета.

Олег Гаврилов, председатель ассоциации пчеловодов СКО:

— Эспарцет — корм для животных, очень хороший.Для нас как корм для пчел он хороший, именно всегда с него начинаем. Потом переходим на цветение донника. У нас зацветает гречиха, рапс, сотовые молочаевые, также в том году посеяли поле фацелия , очень сильный медонос в области.

И вот так , перекочевывая с места на место, карпатки за сезон, а это с мая по сентябрь, могут принести около 10 тонн меда. Кстати, у нас в регионе есть 6 разновидностей этого сладкого продукта.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Впервые в этом году начали использовать вот такие ульи. С их помощью можно получить пчелиную пыльцу. Она тоже очень полезна для иммунитета.

Продавать ее вместе с медом будут в супермаркетах и специализированных магазинах. Вся эта продукция пользуется большим спросом не только в нашем регионе, но и по всей республике. Сейчас у пчеловодов появилась проблема с экспортом.

Олег Гаврилов, председатель ассоциации пчеловодов СКО:

— Мы не можем выйти на экспорт из-за того, что в меде находят антибиотик, а он там находится потому,что пчел обрабатывают на юге разными средствами, антибиотиками, если их не обрабатывать , пчела может погибнуть от аратоза. Мы начали производить эти ульи рогатые. То есть мы гнездо не откачиваем, а качаем чисто новые рамки на новой вощине, то есть у нас второй год производство этих ульев. Мы начинаем качать мед без антибиотиков.

А еще в этом году впервые планируют оставлять пчел зимовать на севере. Для них будут создавать специальные помещения.

Анжелика Сычева