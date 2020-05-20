Новые схемы обмана придумали злоумышленники в СКО

Правоохранительные органы

20:35 20 Мая 2020

«Покупатель-продавец» — одна из распространенных схем злоумышленников. Аферист под видом покупателя звонит по объявлению и просит номер карточки для внесения предоплаты. Мошенник объясняет, что к продавцу на сотовый придет SMS от банка с кодом подтверждения.

После его активации деньги поступят на счет. Об этой и другой хитрой уловке оперативники и волонтеры в очередной раз предупредили петропавловцев.

Волонтеры/Полицейские:

— Наверное, слышали, что в интернете очень много фейковых объявлений. Мы хотели вручить вам памятку по соблюдению мер предосторожности в сети интернет. Часто звонят и представляются работниками банков, пытаются получить вашу личную информацию. Если вы эту информацию скажете, то вы лишитесь своих денежных средств.

Помощь в медобслуживании, продажа автозапчастей, прогнозы на спортивные события и многое другое — современные интернет-аферисты используют самые разные сценарии и методы обмана. Чтобы не стать их жертвой, важно быть осторожным при совершении финансовых операций в сети. Не торопиться и перепроверять каждый свой шаг.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: тщательно изучать объявления, ни в коем случае не совершать предоплату за товар, при покупках в интернете — просите продавца произвести видеообзор товара. За совершение интернет-мошенничеств предусмотрена ответственность согласно части 2 статьи 190 УК РК, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.

В случае если вы все-таки стали жертвой интернет-преступников, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию.

 

 

Дарья Пышмынцева

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