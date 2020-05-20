Детей учителей включили в категорию первоочередников для получения места в детсад

«Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются базово должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствуют существенного повышения, надо прямо об этом сказать. При этом зарплата остается одной из низких и составляет всего лишь 65% от средней зарплаты по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырех лет. Полагаю, что принятие закона и указанных мер приведет к существенным изменениям в жизни учителей» Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

В конце прошлого года закон «О статусе педагога» подписали, и он вступил в силу. Новый документ теперь дает возможность преподавателям получить льготы в детский сад. Это значит, что зачисление детей работников образования теперь в приоритете.

Раньше в этом списке были только дети инвалидов любой группы, из многодетных семей, с особыми образовательными потребностями и сироты.

Сайран Испандьярова, заведующая сектором дошкольного воспитания и обучения акимата г. Петропавловска:

— В связи с этим педагогическим работникам необходимо зайти на сайт «Индиго24KZ » через личный кабинет, ввести пароль, ИИН заявителя, найти вкладку моя заявления и далее по ссылке пройти, чтобы подтвердить льготу. Подтверждением льготы является справка с места работы.

В Петропавловске 2187 педагогов, которые работают в школах, еще около 1200 — в дошкольных учреждениях. Маленькие дети, конечно, есть не у всех. Виктория Шмидт 5 лет работает в яслях-саду «Арай». Её дочери Софии почти 3 года, сюда же малышка стоит в очереди. И благодаря закону «О статусе педагога» место получит как льготник.

Виктория Шмидт, воспитатель яслей-сада «Арай»:

— Заявку было несложно подавать. Для этого нужно было справку с места работы о том, что я действительно здесь работаю и прикрепить ее на сайт «индиго», теперь мы, как первоочередники считаемся.

Всего в областном центре в очереди на получение места в детском саду стоят порядка 6500 детей, это на 3,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Алена Хан