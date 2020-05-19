В ЦОНах оказывают 97 видов госуслуг, которые недоступны в онлайн-режиме

С понедельника вновь заработали все ЦОНы. Юрий Корнев пришёл, чтобы получить госуслугу. Её невозможно было оформить в онлайн формате. Поэтому пришлось обратиться напрямую. Очередь забронировал заранее через телеграмм-бот.

Юрий Корнев, житель г.Петропавловска

— Пришел за 15-20 минут, подождал и получил талончик. Моя услуга является редкой, это регистрация залога подвижного состава. Вообще в онлайн формате много очень услуг, именно эта не попадает под формат. Необходимо внести в базу данных в реестр и зарегистрировать залог.

Сейчас в городском центре обслуживания населения оказывают 97 видов госуслуг. С начала недели сюда обратились уже 430 человек. Стоит отметить, что для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей в Цоне доступны все виды гослуслуг. А как теперь работают районные отделы?

Серик Бейсенов, заместитель директора филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО

— Это вся концепция не коснулась районных отделов. Они работают, как и прежде. Оказывают все виды услуг. Бронирование там не нужно. АвтоЦОНы также работают- по бронированию электронной очереди. Основные услуги — выдача водительских удостоверений, регистрация транспорта переведены в онлайн режим. Прилагаем все усилия в Цонах на сегодняшний день после открытия.

Получить госуслуги североказахстанцы могут и в специальных уголках «самообслуживания». К слову, они находятся в госорганах, образовательных, медицинских учреждениях и т.д. В регионе установили 800 таких пунктов. Не забыли и про обратную связь с населением. Отправить жалобу или отзыв можно в мобильном приложений «Digital Agent». В 2019 их поступило больше 1900.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО

— Большинство жалоб было на деятельность госкорпораций. Естественно, сегодня где-то есть перегрузка системы, а в некоторых случаях играют субъективные факторы «я хотел так, а меня обслужили по-другому». Но по каждой жалобе мы обязательно связываемся с услугополучателем.

Стоит отметить, что с начала года гражданам оказали свыше 3 млн 600 тыс. госуслуг. 85% из них в электронном формате, это 567 видов.

Абай Альжанов