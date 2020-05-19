В этом году в «Жас Оркене» построят 4 многоэтажки

Деревня посреди города. Так Галина Уткина описывает частный сектор, в котором живёт. Её просевший на полметра дом расположен за современным дворцом спорта. Контраст налицо. Галине Уткиной с дочерью и внуком уже не терпится отметить новоселье в квартире. За свой частный дом, который скоро снесут, они получили малогабаритную трёшку.

Галина Уткина, жительница г.Петропавловска:

— 51-го года дом наш. Мы живём здесь с 71 года. Удобства? Никаких. Вода на улице, туалет на улице. Уголь, дрова надо было привозить. А сейчас всё будет. Вода в доме горячая и холодная.

За почти 70 лет жизни в квартире женщина не жила никогда. Говорит, если бы не снос, то и шанса узнать, какова она — городская жизнь со всеми удобствами, не было бы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Здесь практически ещё 20 век. У нас в Петропавловске центральное отопление запустили в 1951 году. Канализацию начали делать в 1953 году. Здесь ни канализации, ни отопления. 70 лет разница с тем, что появляется нового и с тем, что здесь ещё осталось. Поэтому люди, живущие в этих домах, конечно же, должны жить в комфортных условиях.

В частном секторе живёт только пятая часть петропавловцев. При этом их дома занимают почти половину города. Потому наш регион выбрал путь реновации. Убираем старое, на их месте строим новое. В этом году в «Жас Оркене» планируют снести три квартала по улице Горького. Вот в этом кубике построят 4 многоэтажки.

Серик Сабралин, руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства г.Петропавловска:

— На 2 квартале запроектирован 17-этажный крупнопанельный жилой дом. Конкурсные процедуры прошли. ТОО «Единство» первый дом уже начинает строить. Кроме того, запланировано 2 дома одноподъездных 17-этажных. Итого в этом квартале будет три дома.

Точно так же застроят третий квартал. Первым на развалинах частного сектора появится 17-этажный крупнопанельный дом с улучшенной планировкой. Благодаря его строительству в регионе на 60% увеличат производство железобетонных изделий. Да и строится такой дом быстрее.

Возводить его можно даже зимой, если температура не ниже 25 градусов. Метод реноваций приглянулся и заводу имени Кирова. Сейчас они сносят старый корпус 40-ых годов, чтобы на его месте построить новый двухэтажный цех.

Мади Бектенов, директор департамента продаж АО «Завод им. С.М.Кирова»:

— Первый уровень — производство корпусных деталей. На втором этаже будет находиться сборка конвейерная новой продукции. Основное направление этого цеха — производство компьютерной техники и другой электронной продукции, востребованной на нашем рынке.

Обещают, что цены на «кировские» компьютеры будут на 10-15% ниже, чем представленные на рынке. Переговоры с китайскими партнёрами в активной фазе, отмечает Кумар Аксакалов. Инвесторы отправили комплектующие на 5 тысяч компьютеров.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Понятно, что многие с иронией подумают об этом. Как в Актау собирали планшеты. Но у нас оборудование. Мы на этом специализируемся. У нас есть база, технология, оборудование, которое в течение 2 лет мы покупали. Та линия, которая здесь установлена, на такой производят телефоны «Samsung».

Строительство нового цеха обойдётся в полмиллиарда тенге. А вот для открытия дата-центра выбрали другой путь — восстановить заброшенные здания бывшего завода имени Калинина.

Согласитесь, напоминает фильм про постапокалипсис. Даже дождь начался как никогда вовремя. Оказалось, что из 26 зданий 17 уже не спасти. С 9 ещё можно работать. Мусор оттуда несколько дней вывозили заполненными КамАЗами. Сейчас вовсю идёт подготовка к строительству перспективного дата-центра.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Что такое дата-центр? Это большой объём памяти. В этих помещениях будет больше количество серверов. Можно привести пример на базе телефона. И в какой-то момент ваш телефон заполняется. И вам нужно эту информацию где-то разместить. В облаке разместить.

И это смартфон одного человека. А теперь представьте, сколько гигабайт информации у предприятия или организации. И с переходом на цифровизацию такие серверы для хранения данных становятся всё более востребованы. Уже сейчас спрос превышает предложение.

Айгерим Мукашева