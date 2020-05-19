Солисты филармонии радуют зрителей выступлениями в онлайн- режиме

Анастасия Селезнева на сцене отдает зрителю всю себя. И пусть в зале кроме операторов и звукорежиссеров ни души, она не перестает выкладываться на все 100%. Североказахстанцы смотрят ее концерт онлайн, наблюдают за тем, как она меняет образы, музыкальные композиции, мастерски работает с партнером.

Анастасия Селезнева, солистка Северо-Казахстанской областной филармонии

— Хочется сказать, у нас зрители замечательные, потому что несмотря на то, что такие обстоятельства, все равно заходят и смотрят онлайн трансляции наши, и уроки, и концерты. Редко бывает такое, что очень мало зрителей.

Каждую песню нужно пропустить через себя, переживать все чувства и эмоции, которые в композицию заложил автор. Так привык работать Беркут Жанай. Сейчас он вместе с концертмейстером готовится к своему онлайн- выступлению.

Беркут Жанай, солист Северо-Казахстанской областной филармонии

— На карантине большую часть времени солисты проводят дома. Я стараюсь придерживаться намеченного плана, репетирую, развиваюсь творчески. Чтобы развиваться, нельзя прекращать работать.

Много работать, чтобы подарить своим зрителям новые яркие музыкальные подарки. Солисты Северо-Казахстанской областной филармонии с нетерпением ждут живой встречи с североказахстанцами. Настоящие эмоции лайки и комментарии не заменят.

Дарья Пышмынцева