Проблемы освещения улиц решаются в Петропавловске

Оживленный район города. Рядом церковь, мечеть, рынки и торгово-развлекательный центр. А вот освещения на этом участке по улице Уалиханова нет много лет. Тяжело приходилось утром зимой, рассказывают местные жители, когда люди в потемках шли на работу или отводили детей в детский сад.

Михаил Нечаев, житель г. Петропавловска:

— Живу здесь я уже 15 лет. И здесь вообще пустырь был. Ничего не было, ни освещения, ничего. С освещением, конечно, очень хорошо, раньше туго было.

К счастью горожан, уже сегодня ночью свет загорится. Почти неделю здесь работают специалисты «Севказэнерго». Устанавливают 12 новых фонарей. Теперь жители 19 микрорайона могут спокойно гулять здесь и в вечернее время. В скором времени освещение появится на многих городских улицах. В Петропавловске установят 856 светодиодных светильников на 495 млн тенге.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— За последние три года в Петропавловске было установлено более 3 тысяч энергосберегающих светодиодных светильников, а также порядка 1400 современных железных металлических опор, в этом году планируется произвести реконструкцию уличного освещения по улице Потанина.

Уже разработан проект стоимостью 186 млн тенге, протяженность 1,6 км , там установят 137 светильников и 71 металлическую опору. Также в этом году свет появится на нескольких улицах микрорайона «Береке».

Алена Хан