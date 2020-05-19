Ночь Предопределения мусульмане проведут дома

Ляйлятуль-кадр — Ночь Предопределения. Считается у мусульман одним из самых важных событий в году, так как в эту ночь предопределяется судьба человека на целый год. В этом году она наступит с 19 на 20 мая.

Из-за риска заражения коронавирусом ходить в мечеть группами не рекомендуется и там сейчас не принимают прихожан после 8 часов вечера. Потому верующим придётся провести священную ночь дома.

Согласно преданию в это время с небес спускаются ангелы, чтобы записывать добрые дела верующих. Именно поэтому у Всевышнего принято просить прощение за совершенные грехи и молиться о семье, близких, благополучии в мире. Также нельзя сквернословить, спать и устраивать шумное веселье.

Касымхан кажы Абдуллаулы, главный имам городской мечети «Кызылжар»:

— В эту ночь люди должны анализировать совершенные ошибки, прощать обиды, строить планы на будущее, молиться за своих родных и близких. Эта ночь благословенна еще и потому, что у нее есть особая мольба, которая не остается без ответа.

Анастасия Остертак