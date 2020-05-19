Аким области побывал на Петропавловском крупозаводе

Очищают, пропаривают, обогащают. Петропавловский крупозавод начал работать два года назад. Сейчас их продукцию знают и любят не только в нашей области. Крупы закупают и казахстанские магазины, и российские. Чечевицу мы импортируем в Турцию, горох продаём европейским странам.

Акиф Велиев, директор ТОО «Рахат Опт»:

— Если работают две линии параллельно, то около 35 тонн в сутки. Так как мы производим здесь, сырьё закупаем здесь, естественно, у нас цена намного дешевле. Как минимум 10-20% дешевле. А то и больше. Та же гречка. Наша упаковка стоит 246 тенге. А привозные российские в районе 400.

На гречке акцент особый. Любая нестабильная ситуация в стране или в мире, и люди бегут в магазин именно за этой крупой. Завод готов перерабатывать больше. Были периоды, когда североказахстанского сырья не хватало. Привозили гречиху из Барнаула. Впредь такого не допустят. Завод обеспечат местным сырьём.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 1,8 тысячи га мы в прошлом году засевали. В этом году довели до 5 тысяч. Можно ещё увеличивать. Потому что гречиха — это продукт, который богат на железо и калий.

Планируют, что урожай увеличится втрое. После переработки объёмы гречки полностью закроют потребность североказахстанцев. Только после этого можно задумываться и над экспортом. В том, что экологически чистая крупа без ГМО будет пользоваться спросом, сомнений нет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это предприятие очень важное для нас, экономики и переработки. Это очень важное направление. Надо попытаться увеличить ассортимент.

Сейчас на заводе фасуют 12 видов круп. Половину выращивают и перерабатывают на Петропавловском заводе. Это гречневая, манная, перловая, ячневая крупы, а ещё горох и чечевица.

Айгерим Мукашева