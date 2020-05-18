В центре «Өрлеу» организовали вебинары для учителей малокомплектных школ

7 онлайн-вебинаров провели в центре «Өрлеу» с декабря прошлого года для преподавателей малокомплектных школ региона. Трансляции проводятся в рамках проекта «Ауыл-ел бесiгi».

Главная цель — оказать помощь учителям, работающим в совмещённых класс-комплектах, а также максимально приблизить уровень знаний в сельских школах к городскому. К вебинару подключились более 100 педагогов. Для них эта трансляция очень полезна. Они узнают новые методики обучения не только от спикеров области, но и республики. Всего в регионе 366 малокомплектных школ, что составляет 77% от их общего числа в Северном Казахстане.

Лейла Альмагамбетова:

Результатами данного вебинара становятся конкретные методические рекомендации учителям малокомплектных школ по саморазвитию, профессиональному росту, а также мы планируем на следующий год проведение методических десантов по разрешению тех проблем, которые педагоги показали нам на данных вебинарах.

Айгерим Муканова