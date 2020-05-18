В музее департамента полиции хранятся уникальные экспонаты

Какой была полиция 300 лет назад? Ответ на этот вопрос вы узнаете сразу на входе в музей областного департамента. Уникальные документы и архивные данные, даже форму того времени воссоздали по фотографии. Такой китель в 1719 году носили те, кто следил за порядком.

Любовь Осинская, заведующая музеем ДП СКО:

— У нас в музее есть документы, подписанные царём. И первые документы нашего Петропавловского уездной полицейской управы. Итак, полиция в Петропавловске появилась 179 лет назад. С того времени начали нести службу по охране общественного порядка на улицах Петропавловска. А уже сама Петропавловская управа была создана 159 лет назад.

Сабли и револьверы, пожелтевшие фотографии и документы. В музее департамента полиции около 4 тысяч экспонатов. Каждый уголок уникален и интересен. Но для Евгения Шнайдера особую ценность имеет эта витрина. Она посвящена его отцу, Давыду Кондратьевичу. Парнем он 2 года провёл в «горячих» точках Афганистана. Вспоминать страшную войну и уж тем более рассказывать о ней детям разведчик не любит. О его подвиге дети и внуки узнают из архивных документов.

ГРАФИКА:

— Нашу роту поделили на четыре группы по 10 человек, каждую высадили десантом из вертолётов. Наш вертолёт постоянно обстреливался душманами. После высадки десанта, при поднятии вверх он был подбит и упал. Бой продолжался в течение 4-х часов.

Рассказ записан со слов т.Шнайдера Д.К.

За освобождение Бахарана от душманов Давыду Кондратьевичу вручили орден Красной звезды. По возвращению домой заступил на службу.

Евгений Шнайдер, заместитель командира взвода батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Строгий, ответственный, постоянно был на работе. Редко отца дома видел. Отец мой в органах проработал 25 лет в дорожно-патрульной полиции. Пошёл по стопам отца. Также работаю в патрульной полиции. С детства мечта была. Отец рассказывал, брал с собой на работу, на службу.

Каждая витрина — история мужества, экспонат — символ героизма. За 30 лет здесь провели 3 тысячи экскурсий. Полицейский музей посетили 45 тысяч человек. 18-ое мая — для работников музея, и не только этого, — день особенный. Они принимают поздравления и слова благодарности. Им говорят «спасибо» за то, что история не забыта. Будь-то неповторимый Эрмитаж или скромный музей завода. Каждый герой оставляет свой след. А музеи этот след хранят для потомков.

Айгерим Мукашева