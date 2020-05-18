С 18 мая в регионе начался 4-й этап послабления карантинных мер

Несмотря на то, что железнодорожный вокзал возобновил работу, пока там будут только продавать билеты. Сообщение поездов запустят с 1 июня. Заработали и ЦОНы. Теперь там можно получить только «бумажные услуги», которые не доступны в электронном формате.

Сделать это можно будет по предварительному бронированию очереди. Записаться на портале egov.kz или по номеру 1414. Остальные услуги североказахстанцы могут и дальше получать онлайн. Также новым постановлением главного санитарного врача области разрешена работа объектов общественного питания.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— С единовременным пребыванием не более 30 человек и объекты общественного питания, функционирующие на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями. Время работы — до 22 часов. Установлен запрет на торжественные, семейные, корпоративные и памятные мероприятия.

Этой новости предприниматели обрадовались, и некоторые уже сегодня принимали первых посетителей. К примеру, летняя площадка кафе «Ravioli». Несколько клиентов здесь обслужили во время обеда, на вечер забронировано еще пару столиков. Всего с 18 мая в Петропавловске открылись 32 кафе, 7 из них — летние.

Ирина Васильева, администратор кафе «Ravioli»:

— Все ограничения мы соблюдаем, обрабатываем руки, работаем в перчатках, для клиентов есть санитайзеры, ходят в масках и перчатках официанты и бармены, замеряем температуру клиентам, столы стоят на расстоянии двух метров друг от друга. Сейчас мы расставили столы и в данное время у на 28 посадочных мест.

Свои двери открыли также гостиницы, дома отдыха и туристические базы. На входе у посетителей и клиентов обязательно будут проверять температуру. Здесь главное — не допускать переполненных объектов и …

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— Соблюдать расстояния не менее 1-1,5 метров между посетителем (клиентом) и работником, минимизацию прямых контактов персонала с клиентами; Все вновь прибывшие должны иметь при себе отрицательные результаты ПЦР на COVID 19 . Также после выезда каждого посетителя/клиента обязательно проводить генеральную уборку комнат с применением дезинфицирующих средств; Предусмотреть изолятор для лиц с подозрением на COVID 19.

Посещать мечети и храмы смогут теперь верующие. Хорошая новость и для детей. С понедельника в области открываются образовательные центры, кружки, также разрешили подготовку летних оздоровительных лагерей.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— Предоставляется доступ населению к стадионам, футбольным, баскетбольным, теннисным, волейбольным площадкам, находящимся на открытом воздухе.

По словам главного санитарного врача, массовые спортивные мероприятия проводить все еще запрещено. Также как семейные, корпоративные и памятные.

Алена Хан