Предприниматели в с.Имантау выращивают рассаду цветов и овощей

В селе Имантау Айыртауского района полным ходом идет реализация цветов. Выращивает рассаду семейная чета Максютовых. Этим делом Елена и Рашит занимаются на протяжении 10 лет.

Первые два года цветоводы работали на одном из предприятий, затем набрались опыта и решили попробовать сами. По началу было тяжело, рассказывает предприниматели. Многие саженцы просто выкидывали или раздавали, но сейчас уже есть свои покупатели.

В основном это местные организации, также продукцию реализуют и в другие города Казахстана. Петунья белая, красная, фиолетовая, розовая – ассортимент большой. В этом году Максютовы вырастили 150 тысяч корней. Помимо этого в теплице выращивают рассаду овощей.

Анастасия Остертак