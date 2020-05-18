Осуждённые общаются с родными через скайп

Простой, короткий диалог, в котором очень много радости и тепла. Кажется, можно протянуть руку и вот родные и близкие Ауэза Акбазарова, племянницу от волнения он сразу не узнал, окажутся в его крепких объятиях. Жаль, но пока современные технологии не позволяют такого сделать. В реальной жизни это будет возможно через 1,5 года. Тогда север с западом, которые поменялись в жизни Ауэза в 2016-м, снова вернутся на своим места.

Ауез Акбазаров, осужденный учреждения ЕС-164/3:

— Каждую неделю сейчас так общаемся. Я приехал сюда из Актобе. Очень скучаю по домашним, по племянникам, детям, у меня их трое. Две дочки и сын.

Раньше Тимур Урманов только так общался с супругой, а еще раз в неделю мог позвонить ей, чтобы услышать родной голос. Видеться у них возможности не было, его избранница вместе с Тимуром свернула, как это принято говорить в таких случаях, не на ту дорогу. Так оба они оказались за забором с колючей проволокой. Не падают духом, поддерживают друг друга , строят планы и зачеркивают дни в календаре, когда наконец-то смогут снова быть вместе.

Тимур Урманов, осужденный учреждения ЕС-164/3 :

— Давно друг друга знали, потом так начали общаться, дружить, потом поженились. Грабеж у меня был. Дали ограничение, потом заменили, был на контроле в пробации, потом заменили на лишение свободы. Освободиться, работать, жить продолжать, чтобы сюда не попасть больше. Вот такие планы.

Планы, цели, простые вопросы. На них каждому осужденному дается 15 минут онлайн -разговора. С начала апреля их было около трехсот. От привычного формата свиданий здесь отказались с приходом в страну нового вируса.

Тамерлан Валиев, начальник учреждения ЕС-164/3 ДУИС по СКО:

— Для нераспространения коронавирусной инфекции, в связи с приостановлением деятельности краткосрочных свиданий, в целях поддержания социально полезных связей, мы раз в неделю согласно графика данные мероприятия организовываем.

Дарья Пышмынцева