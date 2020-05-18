Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Северном Казахстане

Это 20-летний студент из Тюмени, который 15 мая прибыл в Казахстан через пункт пропуска «Жана-Жол» Мамлютского района. Его обследовали на COVID-19, изолировали в карантинный стационар в Мамлютке.

Еще один новый заболевший — 32-летний грузоперевозчик, приехавший 16 мая из Омска . Количество контактных лиц устанавливается. По информации на 10 утра 18-го мая в карантинном стационаре остается 162 человека, в провизорном 35, дома по медицинским показаниям продолжают находиться 384 североказахстанца.

Дарья Пышмынцева