«Час добропорядочности» для казахстанцев посвятили великому Абаю

Айнур и Нуржан Кайсеновы воспитывают троих детей. Она — учитель начальных классов, а он — госслужащий. Несмотря на занятость, стараются уделять максимум внимания воспитанию детей. Доброта, честность, бескорыстность — одни из важнейших качеств человека, их и развивают с ранних лет у младших Кайсеновых. «Воспитание начинается с себя, а дети — лишь наше отражение», — говорит Айнур. Поэтому, в первую очередь, следует следить за своим поведением.

Айнур Кайсенова, жительница г.Петропавловска:

— Также мы с супругом стараемся не показывать семейные ссоры, в каждой семье бывают мелочи, это для того, чтобы дети видели только хорошее. Иногда мы им говорим, что в жизни не всё так красочно, разногласия, конечно, бывают, но это надо решать мирным путём.

Старший сын — выпускник 11 класса, средний учится в шестом, а дочь Нурай — в первом. Сейчас ребята большую часть времени проводят за уроками. Помогает им мама, особое внимание уделяет занятиям с дочкой. Ведь сейчас она должна освоить основы знаний, и в этот период нельзя допускать пробелов в учёбе.

В семье также есть свои правила, это позволяет дисциплинировать детей с раннего возраста.

Айнур Кайсенова, жительница г.Петропавловска:

— У нас дома даже есть свой семейный закон, дети его придумали сами. Чтобы каждый убирал за собой, если кто-то опаздывает, чтобы приготовили кушать. Уборка у нас по графику, вот такой порядок у нас.

Кайсеновы любят проводить время вместе, сегодня решили посмотреть онлайн-лекцию «час добропорядочности», посвященную великому Абаю. 10 минут вместили в себя большое количество полезных знаний как для родителей, так и для детей. Айнур — поклонница творчества поэта и мыслителя. Говорит, черпает вдохновение из слов назиданий Абая.

Час добропорядочности транслировали на республиканских телеканалах «Ел Арна» и «Балапан» в 15:00, а так же в социальных сетях. Показ видеоролика инициировала Антикоррупционная служба.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyk alany»:

— Главная задача этой лекции — пропаганда и привитие у подрастающего поколения таких качеств, как честность, порядочность. И это посвящено 175-летию Абая Кунанбаева, именно в призме его слов назиданий. Даже в то время он призывал подрастающее поколение быть честными и порядочными.

С видеороликом можно ознакомиться на сайте антикоррупционного агентства. Час добропорядочности в таком формате провели впервые, ранее он проводился во всех школах страны во время классного часа.

Айгерим Муканова