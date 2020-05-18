Антикоррупционная служба и эксперты проверили качество дорог

Приводить в порядок почти 6 километровый участок трассы, ведущий к селу Заградовке, начали в июне прошлого года. Тендер тогда выиграла компания «KazFortis». На эти цели выделили «рекордные» для Есильского района 340 миллионов тенге. Примерно 1 километр обошелся в 59 миллионов. Сдать объект подрядчики обязались через полгода. Но не вышло. В указанный срок дорогу не приняли к эксплуатации и признали непригодной к использованию.

Кайрат Имантаев, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района

— Строительство дороги не завершили. В связи с этим, нами подан иск в специализированный межрайонный суд в отношении подрядчика для того, чтобы его признали недобросовестным участником госзакупок. Он должен завершить работу. Имеются замечания: это качество обустройства асфальта, дорожной одежды, знаков.

Исправить ситуацию подрядчики пообещали до 31 мая, спустя год после начала ремонта. Дали письменную гарантию. Тем не менее, антикоррупционщики и независимая экспертиза решили проверить нынешнее состояние новой дороги, сделали необходимые замеры, а еще взяли пробы и отправили в лабораторию.

После осмотра стало ясно, дорожное покрытие действительно нельзя назвать приемлемым, говорит директор национального центра качества национальных активов Жолдыбай Тентеков. По его мнению, подрядчики не соблюдали госстандарт.

Жолдыбай Тентеков, директор СКОФ РГП «Национальный центр качества национальных активов»

— Плохо был пролит на основание битум или вяжущее, которое идет по проекту. Нет сцепления асфальта с щебенчатым основанием. Второе несоблюдение — толщины слоя.

Подрядчики свою вину не признают. Говорят, что вместо среднего ремонта пришлось делать капитальный. Мол, со своего кармана еще и пришлось доплачивать половину стоимости, это 170 миллионов тенге. Получается, работали себе в убыток.

Эдуард Шандер, директор ТОО «KazFortis»

— В проекте было заявлено, что здесь асфальтированная дорога. 70% материала мы должны были брать отсюда, то есть мы должны были добавить остальные 30% и сделать средний ремонт. Когда мы приехали сюда, здесь был грейдер. Тех денег, что выделило государство, должно было хватить только на 2 километра той работы, которую мы провели. Можем обратиться в счетную палату.

Абай Альжанов, корреспондент

— Специалисты взяли пробу асфальта на экспертизу. Но даже невооруженным глазом видно, что его качество оставляет желать лучшего. Такие ямы здесь встречаются практически на каждом участке трассы.

Времени, чтобы исправить недочеты и завершить строительство, у компании «KazFortis» немного. Успеют ли это сделать? Остается только ждать.

Абай Альжанов