4 североказахстанца погибли на прошлой неделе в пожарах и на водоеме

Это кадры пожара, который случился в прошлую пятницу в Петропавловске по адресу: улица Жамбыла, 1а. Пламя площадью 40 квадратных метров охватило верхний 10-ый этаж многоквартирного дома. Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнём. Спасли 6 человек, 5 из которых были дети.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО

— С мест пожара было эвакуировано 45 человек. Из них 15 детей. В результате пожара повреждено домашнее имущество, то есть произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной версии, в доме производился ремонт. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании паяльной лампы.

Помимо этого на прошлой неделе в СК произошло ещё 2 пожара. Горели дома в областном центре и селе Кустовом Кызылжарского района. Увы, обошлось не без жертв. Из-за неосторожного обращения с огнём погибли 2 североказахстанца.

А 11 мая в Тимирязевском районе спасатели обнаружили безжизненное тело 39-летнего рыбака, который утонул в водоёме. Мужчина считался пропавшим без вести. Также был зарегистрирован 1 несчастный случай.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО

— 16 мая в 13.00 в районе им. Г.Мусрепова в с.Ломоносовке, ул.Зеленая на территории частного подворья при проведении по прокладыванию водовода к жилому дому произошёл обвал земляной насыпи. Траншея была глубиной порядка 3 метров. Обвал грунта произошёл на хозяина дома 94-года рождения, который скончался на месте.

За последние 7 дней в СК произошло 50 чрезвычайных происшествий. Почти половина из них — это пожары и возгорания. Поэтому спасатели рекомендуют жителям не забывать об элементарных правилах безопасности.

Абай Альжанов