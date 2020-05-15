В Петропавловске продолжают избавляться от аварийных деревьев

Найти, обследовать, спилить. Аварийные деревья в пасмурную погоду, которая на севере страны бывает часто, они представляют большую опасность для горожан.
В ночь на пятницу из-за сильного ветра на улице Брусиловского рухнул и занял проезжую часть старый, прогнивший изнутри тополь.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты городского отдела ЖКХ и аварийных служб быстро среагировали и дерево убрали, чтобы восстановить движение на этом участке дороги.
Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:
— Хотелось бы напомнить, если во дворах есть аварийные деревья, то жители могут писать в отдел ЖКХ заявление, после чего специалисты будут выезжать на место и по очереди спиливать все аварийные деревья. Завершились работы по весенней посадке деревьев на 17 улицах посадили порядка 4 тысяч деревьев.
Дарья Пышмынцева