В Петропавловске продолжают избавляться от аварийных деревьев

Найти, обследовать, спилить. Аварийные деревья в пасмурную погоду, которая на севере страны бывает часто, они представляют большую опасность для горожан.

В ночь на пятницу из-за сильного ветра на улице Брусиловского рухнул и занял проезжую часть старый, прогнивший изнутри тополь.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты городского отдела ЖКХ и аварийных служб быстро среагировали и дерево убрали, чтобы восстановить движение на этом участке дороги.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Хотелось бы напомнить, если во дворах есть аварийные деревья, то жители могут писать в отдел ЖКХ заявление, после чего специалисты будут выезжать на место и по очереди спиливать все аварийные деревья. Завершились работы по весенней посадке деревьев на 17 улицах посадили порядка 4 тысяч деревьев.

Дарья Пышмынцева