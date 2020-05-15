В Петропавловске пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

ДЧС

21:47 15 Мая 2020

Трагедия произошла в районе «Береке «. Вечером на пульт пожарной части поступило сообщение о том, что по адресу Калинина, 140 горит жилой дом. К месту ЧП пожарные прибыли за считанные минуты. На тот момент пламя уже охватило все строение площадью 120 кв метров.

В нем спасатели обнаружили безжизненное тело мужчины. В доме находилась племянница, ей чудом удалось остаться в живых. Еще до приезда огнеборцев выбраться из пылающего жилья ей помогли люди, случайно оказавшиеся рядом.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— По предварительной версии причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. В веранде жилого дома была не потушенная сигарета или спичка, с места пожара было извлечено 2 газовых баллона. У одного из которых произошел хлопок.

 

 

Анжелика Сычева

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