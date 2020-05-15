В Петропавловске официально открыли купальный сезон

В этом году купальный сезон начался раньше. Уже вчера его официально открыли, хотя, говорят спасатели, отдохнуть сюда горожане приходят уже около недели. В регионе всего 58 официально разрешённых мест для такого отдыха.

В областном центре — всего два. Это пляж на озере Пёстром, а также на реке Есиль. В Северном Казахстане расположены 45% водоёмов республики. Поэтому спасатели уделяют большое внимание безопасности населения.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В департаменте есть оперативно-спасательный отряд, в количестве 56 человек. 10 пластиковых лодок, четыре резиновых, две металлические с различными моторами.

Для безопасности граждан на пляже спасатели регулярно дежурят, ведь многие заплывают за буйки. Отдыхающим всегда раздают листовки и проводят профилактические беседы. Раннее купание в непрогретой воде опасно, так как может привести к судорогам. Но у некоторых североказахстанцев на такой случай есть свои лайфхаки.

Руслан Наурузбаев, житель г.Петропавловска:

— Поскольку погода в этом году довольно жаркая, но вода может быть обманчива. Поэтому я хотел бы дать совет, носить с собой булавку. Потому что, если вам сведёт ногу в воду, вы можете кольнуть в это место, и судорога пройдёт. Потому что в большинстве, происходят смертельные случаи или близкие к этому моменту, и всё из-за судороги в холодной воде. Хотя все думают, что жарко и хочется покупаться.

Отдыхающие заметили, как преобразился пляж. Говорят, стало больше песка, а также установили навесы, в тени которых можно посидеть и укрыться от солнца.

Пётр Рыбалко, житель г.Петропавловска:

— Здесь спокойно можно найти место, где ты можешь прилечь в двух-трёх метрах от людей. И спокойно сидишь, загораешь. Купаться конечно, не решился сегодня, но всё-таки всё можно сделать.

Наиля Гиматдинова, жительница г. Петропавловска:

— Погода отличная, волны, как на море. Вода чистая пока. Мне нравится, что тренажёры установили, уже позанималась. Что есть закрытое место, чтобы спрятаться от солнца.

Благоустройство пляжа на озере Пёстром обещают завершить до 1 июня. Спасатели просят североказахстанцев, быть осторожнее у воды, следить за детьми. С 1 июня по 31 августа 2019 года они спасли 24 человека, 16 из которых дети.

Айгерим Муканова